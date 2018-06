Golfforum Lummen golft voor het goede doel

Rekhoven

Lummen - Een benefietwedstrijd is al jaren een vaste waarde op de wedstrijdkalender van de Lummense golfclub Golfforum. Een keer per jaar golfen ze voor het goede doel. Dit jaar steunden ze een plaatselijk Lummens project: Het Open Poortje, een onafhankelijk organisatie, die mensen helpt die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij.

Het Open Poortje helpt mensen op verschillende manieren. Zo bieden ze warme maaltijden aan, tweedehandskledij voor een symbolisch prikje, democratische uitstappen, sociale ondersteuning, en nog zoveel meer. En dat allemaal met hulp van vele menslievende vrijwilligers.

Golfforum was niet alleen verheugd om een mooie cheque te overhandigen, maar de club was ook bijzonder trots op de Lummense Golfforumleden die dit project mee hielpen slagen. De Lummense burgemeester en de dames van het Open Poortje waren erg verrast en ontroerd over de mooie opbrengst die de Golfforumspelers bij elkaar golfden!

http://www.rimo.be/project/het-open-poortje-in-lummen