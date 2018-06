Patrick Lefevere ontfermt zich samen met Axel Merckx over toekomst van supertalent Remco Evenepoel

Patrick Lefevere had gisteren een uitgebreid gesprek Remco Evenepoel en zijn ouders. Daar werd beslist dat de grote baas van Quick Step mee de carrière van het 18-jarige supertalent zal uitstippelen. “Er is nog geen contract getekend maar we gaan samenwerken. Patrick Lefevere zal ook samenzitten met Axel Merckx om de verschillende pistes bekijken”, zegt vader Patrick Evenepoel.

Remco had vorig jaar al een mondelinge overeenkomst gesloten om in 2019 over te stappen naar de Amerikaanse professionele continentale ploeg Axeon Hagens Berman, waar Axel Merckx manager is. “En die ploeg heeft een hele goede verstandhouding met het team van Patrick Lefevere. Zo maakte de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez dit jaar de overstap.”

Patrick Lefevere heeft geen jeugdteam meer, vandaar de samenwerking met Axeon Hagens Berman. Het programma van Evenepoel moet nog worden uitgestippeld maar hij neemt ook een voorbeeld aan Jasper Philipsen. De Limburger rijdt de topkoersen bij de beloften maar proeft ook met het team van Merckx van profkoersen zoals de Ronde van California.