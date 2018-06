Gaan prins Harry en Meghan een paar jaar tussen de sterren wonen?

Queen Elizabeth zou haar kleinkinderen York Cottage cadeau gedaan hebben maar nu meldt US Magazine dat het kersverse bruidspaar een ander weekendhuisje buiten Londen zou huren voor twee jaar.

Na hun huwelijksreis naar Namibië zouden de hertog en hertogin van Sussex verhuizen naar Apartment 1, een vleugel van Kensington Palace in hartje Londen met vier verdiepingen en maar liefst 20 slaapkamers.

De verbouwingen zijn nog volop aan de gang en nu bericht US Magazine dat het pasgetrouwde stel een huis in de pittoreske streek The Cotswolds gehuurd heeft voor een periode van twee jaar. Het zou gaan om WestfieldLarge, een huis op de grond van de Great Tew Estate. De groene omgeving is de perfecte plek om de verbouwingen te ontvluchten.

Het is anderhalf uur rijden met de auto vanuit Londen dus perfect voor een weekendje weg. De streek is dan ook populair bij heel wat Londenaars en beroemdheden.



English countryside magic ???? #thecotswolds @danviafore Een bericht gedeeld door sarakattack (@sarakattack) op 1 Jun 2018 om 12:48 (PDT)



Pittig detail: The Great Tew Estate is ook de plek waar het Soho Farmhouse staat, waar Meghan Markle haar vrijgezellenfeest heeft gehouden, en waar ook het favoriete weekendverblijf van Victoria en David Beckham zou zijn.

Eerder kregen prins Harry en Meghan ook al een buitenhuis cadeau van de Britse Queen. Het zou gaan om York Cottage op Sandringham in het oosten van Engeland, waar ook prins William en Kate middleton een buitenverblijf hebben.