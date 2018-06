KRC Genk bestaat 30 jaar: “Vóór KRC was iedereen zwart. Nu is Genk blauw”

Genk -

Racing Genk is dertig jaar. Voor een voetbalclub is dat jong. Toch heeft de fusieclub in die dertig jaar drie landstitels en vier Belgische bekers bijeen gevoetbald. Nochtans zijn niet alle fusieclubs succesverhalen. Dat van Genk wel. Om die dertig jaar te vieren, heeft de club nu ook een fraai boek uit: ‘Forza Racing’.