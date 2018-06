Naar aanleiding van de zaak Benjamin Herman hebben Gert Verhulst en James Cooke een ex-gevangene uitgenodigd in het programma ‘Gert Late Night’. Wat volgt is een straffe getuigenis van Filip Meert, de Antwerpenaar die verloofd is met ex-Miss België Alizée Poulicek en die vier jaar in de gevangenis zat na een veroordeling voor fraude.