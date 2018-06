Axelle Dauwens mist seizoensstart door voetblessure, EK atletiek mogelijk in gedrang

Brussel - Hordeloopster Axelle Dauwens heeft de voorbije weken zware hinder aan de voet ondervonden. Ze kon een maand niet lopen en moest haar seizoensstart gevoelig uitstellen. Eind juni hoopt de olympiër op de 400 meter horden terug te keren in competitie.

“Vijf weken geleden was er opeens een barst in de voet. Ik heb nooit iets gevoeld”, zegt Dauwens. De West-Vlaamse verhuisde in 2016 naar Denemarken om er met regerend Europees kampioene Sara Petersen te gaan trainen, maar de transfer bracht voorlopig nog geen succes op. “Het bleek om een stressfractuur te gaan, een vrij ernstige blessure dus.”

Ondertussen heeft Dauwens de looptrainingen hervat. De planning is zwaar verstoord, maar stilaan begint ze weer aan competitie te denken. “Ik begin beetje bij beetje opnieuw te lopen, en hoop eind volgende week opnieuw de spikes te kunnen aantrekken. In het beste geval volgen dan eind juni mijn eerste wedstrijden. Ik blijf mijn best doen om er op het EK in Berlijn te staan.”

Dauwens heeft tot 30 juli om te voldoen aan de eis voor Berlijn, 56.68. Haar persoonlijk record staat sinds 2014 op 55.56.