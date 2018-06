Tom Cruise begonnen met opnames ‘Top Gun 2’

32 jaar na zijn doorbraak in ‘Top Gun’ steekt filmster Tom Cruise (55) eindelijk opnieuw in het plunje van jachtpiloot Pete ‘Maverick’ Mitchell. De acteur deelde een kiekje vanop de set van ‘Top Gun 2’ met de hashtag “Day1”. Op de foto kijkt Cruise - in pilotenpak en met zijn Maverick-helm in de hand - naar een nieuw type straaljager, de F/A-18 Super Hornet (zijn F-14 Tomcat uit 1986 is in 2006 uit dienst genomen) en daarbij prijkt de quote “Feel the need” (voel de behoefte) een verwijzing naar Mavericks strijdkreet uit ‘Top Gun’: “I feel the need, the need for SPEED!”.