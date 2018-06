Dit zijn de meest gehate kledingstukken

Een te strak zwembroekje bij mannen is allesbehalve een lust voor het oog en ook lederen broeken en Crocs prijken op het lijstje met meest gehate kledingstukken. In Groot-Brittannië alvast. Daar peilde internationaal online marktonderzoekbedrijf YouGov naar welke kledingstukken mensen het liefst niet zien.

“Hoe afgetraind een mannenlichaam ook is voor de zomer, ze zullen wellicht niet veel vrienden maken op het strand als ze rondlopen in een strak zwembroekje zoals een Speedo”, zei Matthew Smith van YouGov in een reactie aan de BBC. De strakke zwembroek is met 69 procent het minst geliefde kledingstuk.

Schoenen

Ook lederen broeken, rode broeken of modellen met wijde pijpen worden niet echt geapprecieerd. En laat vooral Crocs of Uggs achterwege. Beide bekende schoenmerken bemachtigden een plaats in de top tien van meest gehate kledingstukken.

Pyjama

Verder werden ook bij mensen gepolst welke look ze niet oké vinden om over straat mee te wandelen. Daaruit blijkt dat de meesten het niet hebben begrepen op outfits die iets te veel weg hebben van een pyjama. En ook sokken in sandalen zijn nog steeds een fashion faux pas.

De top tien met meest gehate kledingstukken

1. Speedo zwembroekjes - 69 procent

2. Lederen broeken - 63 procent

3. Crocs - 59 procent

4. Olifantenpijpen - 57 procent

5. Kleren met patches aan de ellebogen - 54 procent

6. Trainingspak - 52 procent

7. Rode broek - 51 procent

8. Uggs - 51 procent

9. T-shirt met diepe V-hals - 49 procent

10. Debardeur - 49 procent