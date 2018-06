Mode De Gucci Cruise catwalk was vurig en een beetje 'creepy'

Gucci's Cruise 2019-show zette iedereen in vuur en vlam. De oude Romeinse begraafplaats in het Franse Arles zorgde voor een spookachtige setting en dat was precies wat creatief directeur Alessandro Michele voor ogen had. Hij liet zich inspireren door 'the idea of death' en ging voor Victoriaanse jurken, kettingen met grote kruizen aan, fluwelen capes, rozenkransen, gothic details en heel veel vuur! Eén jurk was zelfs afgewerkt met een geborduurde ribbenkast. Een beetje creepy dus, en vooral heel indrukwekkend.