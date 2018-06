Gezocht: vertaler dialect - Nederlands voor VTM, om flaters als deze te voorkomen

Wat gebeurt er als de ondertitelaar niet helemaal thuis is in het dialect dat gesproken wordt tijdens de uitzending? In ‘2sterrenrestaurant’ kregen we daar gisteravond antwoord op. Buurtpolitie-acteur Andy Peelman kreeg er de Gentse burgemeester Daniël Termont en zijn schepen van cultuur over de vloer, en die hadden volgens de ondertitelaar van dienst een wel heel specifieke taakverdeling in het stadsbestuur...