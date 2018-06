Man springt in Kattendijkdok om vriend te redden, maar die ligt gewoon in zijn bed

De Antwerpse brandweer is vrijdagochtend vroeg naar het Kattendijkdok omdat er een man in het water lag. Volgens de Antwerpse politie had de man zijn vriend willen redden omdat hij dacht dat die in het water was gevallen, maar in werkelijkheid lag de man gewoon in zijn bed.

De brandweer kreeg vrijdagochtend vroeg de melding binnen dat er een man in het water was gevallen ter hoogte van de woontorens langs het Kattendijkdok, op het Eilandje. “De man was niet gevallen”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Hij dacht dat zijn vriend in het water was gesukkeld, en besliste om hem achterna te springen om hem te redden. Maar hij vond hem niet.”

De bewuste vriend bleek ook helemaal niet in het water te liggen, maar in zijn eigen bed. De brandweer hielp de ‘redder’ uit het water. Volgens onze informatie stelt hij het goed.