"Ik was lang jaloers op mijn oudere zus", geeft Bella Hadid toe

In een interview vertelt Bella Hadid dat ze als tiener zo vaak jaloers was op haar oudere zus. "Gigi had voor mij echt het perfecte figuur, en ze straalde zoveel zelfvertrouwen uit."

Bella Hadid (21) kampte vorig jaar met een depressie en linkt die aan haar jeugd, vertelt ze in een interview met InStyle. Het model werd in haar puberteit op school gepest en had heel weinig zelfvertrouwen. "Ik kan me nog perfect herinneren hoe ik in mijn gezicht uitgelachen werd."

"Ik vergeleek me voortdurend met mijn oudere zus Gigi (23) en was echt jaloers op haar. Ik had een smalle taille, veel bredere heupen en was niet zo athletisch gebouwd. Ze had zelfs een sixpack. In die periode vond ik mijn gezicht ook raar."

"In het begin van mijn modellecarrière had ik vaak last van black-outs en paniekaanvallen, net omdat ik me bleef vergelijken met Gigi. "Ik kon echt beginnen huilen op de rode loper of tijdens interviews. Ik ben sowieso meer timide dan haar."

Inmiddels zou de 21-jarige niets meer aan haar gezicht willen veranderen. “Mensen denken altijd dat ik onder het mes ben gegaan. Maar we kunnen een scan van mijn gezicht doen om het tegendeel te bewijzen. Ik vind het eng om fillers in mijn lippen te doen, ik wil mijn gezicht niet verpesten.”