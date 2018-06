Nicole Kidman over haar miskramen: "Heel hard verlangen naar een baby, ik weet hoe het voelt"

In een interview blikt actrice Nicole Kidman terug op de miskramen die ze heeft gehad tijdens haar huwelijk met Tom Cruise. "Ik weet wat het is om te smachten naar een baby."

Big Little Lies-ster Nicole Kidman is ondertussen 50 en spreekt in Tatler Magazine over de moeilijkheden die ze had om zwanger te worden.

Toen de actrice nog getrouwd was met Tom Cruise had ze eerst een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ze kreeg ook nog een miskraam op het einde van hun huwelijk. "Ik weet wat het is om te smachten naar een baby. Om zo hard ernaar te verlangen dat het pijn doet. En het gemis. Er wordt veel te weinig gepraat over hoe hard je een ongeboren baby kan missen", zegt de actrice in het interview.

Na de buitenbaarmoederlijke zwangerschap, hebben Nicole Kidman en Tom Cruise een meisje geadopteerd, Isabella Jane, en een jongen Connor Anthony.



Na de scheiding met Tom Cruise, trouwde de actrice in 2006 met Keith Urban. Ze kregen samen twee kinderen, Faith Margaret (7) en Sunday Rose (9). "Na de geboorte van mijn kinderen was ik overbeschermend. Ik wil hen ook zoveel mogelijk uit de media houden. Hoe ouder ze worden, en ik word, hoe groter de liefde. Het is of mijn hart zich 'uitrekt' en vult met emoties. Er is heel veel liefde, maar ook heel veel angst."