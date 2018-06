Bomalarm in Brusselse justitiepaleis opgeheven

Het bomalarm dat vrijdagochtend van kracht was in het Brusselse justitiepaleis, is rond 09.30 uur opgeheven. Dat stelt Belga ter plaatse vast. Het gebouw, dat volledig geëvacueerd was, is opnieuw toegankelijk.

Het bomalarm werd rond 08.30 uur ingesteld nadat een telefoontje was binnengelopen dat er “op eerste aanleg een bom zou ontploffen”. Hoewel de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in een ander gebouw huist, werd meteen besloten het justitiepaleis te evacueren. Alle magistraten, advocaten en griffpersoneel en het gewone publiek dat al in het paleis was, moest het gebouw verlaten. Enkel de gedetineerden bleven, onder bewaking in hun cellen.

De Brusselse politie doorzocht daarop, samen met het Veiligheidskorps, het volledig gebouw. Toen die zoekactie niets verdachts opleverde, werd het bomalarm opgeheven en kon iedereen het gebouw opnieuw binnen.