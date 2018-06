Ondergrondse glascontainers in Berkenbos en Boekt

Heusden-Zolder - Begin september worden op het Brilonplein in Berkenbos en aan de kerk in Boekt telkens twee ondergrondse glascontainers geplaatst, één voor wit glas en de andere voor gekleurd glas.

In samenwerking met Limburg.Net zet het gemeentebestuur in op een netter straatbeeld, maar ook op een beperking van geluidshinder. Daarnaast kan er in elk exemplaar 4 m³ glas worden opgeslagen. Dat is veel meer dan de 2,8 m³ in de bovengrondse glasbollen. Bovendien is een ondergrondse container dankzij de lagere inwerpopening beter bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Kostenplaatje voor deze ondergrondse containers is in totaal 24.470 euro. De helft van dat bedrag wordt gesubsidieerd door Fost Plus, de andere helft is voor rekening van de gemeente.