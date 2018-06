Leerlingen en leerkrachten Sint-Martinusscholen maken seksuele diversiteit bespreekbaar

Herk-de-Stad - Dit jaar sloegen enkele leerlingen en leerkrachten van Campus Amandina van de Sint-Martinusscholen de handen in elkaar om seksuele diversiteit meer bespreekbaar te maken op school. Ze startten een Gay Straight Alliance (GSA), een groep van leerlingen en leerkrachten die acties ondernemen om ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht de geaardheid.

Recent verscheen in het nieuws dat ruim vier op de tien Vlaamse LGBT+-leerlingen zich op school onveilig voelt (LGTB+ is het acroniem voor Lesbian, Gay, Bisexual, Trans). De leden van de Gay Straight Alliance of de GSA voelen zich dan ook gesterkt om de taboesfeer rond seksuele voorkeur te doorbreken. “We komen enkele keren per jaar samen om te praten met elkaar en acties uit te denken om het thema bespreekbaar te maken in de hele campus”, zeggen initiatiefnemers Bart Vandezande en Annemie Vrancken.

Een belangrijke taak van de GSA is informatieverstrekking. “Er bestaan vandaag nog heel wat misverstanden rond holebiseksualiteit en die willen we graag uit de wereld helpen via brochures, maar ook met bijvoorbeeld een interactieve quiz in de les Engels”, klinkt het. Tijdens de Urban Run op het Sint-Martinusfeest vorige maand was er een speciale GSA-stand aan de finish waarbij je een ludieke regenboogfoto kon laten maken.

Onlangs organiseerde de GSA ook de Regenboogweek waarbij niet enkel de symbolische regenboogvlag werd uitgehangen, maar tal van lessen en activiteiten in het teken stonden van seksuele diversiteit. De leerlingen bekeken de BBC-documentaire 'Growing Up Gay'. Daarin vertelt Olly Alexander, de frontzanger van de Britse band Years & Years, openlijk over mentale gezondheidsproblemen bij jonge holebi’s. De vierdejaars gingen tijdens hun Londenreis de musical 'Kinky Boots' bekijken. Daarin staat aanvaarding van jezelf en de ander centraal. Er was ook een getuigenis van een transgender voor de leerlingen van het vijfde en zesde jaar humane wetenschappen. De derdes Latijn gingen aan de haal met de prijs voor de meest ludieke regenboogfoto.