Huisvuil kan weer naar het recyclagepark

Heusden-Zolder - Van 1 juni tot 30 september kunnen de inwoners van Heusden-Zolder met hun huisvuil weer terecht op hun recyclagepark. Vooral voor appartementsbewoners is het in de warme zomermaanden moeilijk om hun huisvuil twee weken te bewaren op hun terras of in hun kelder. Daarom startte Limburg.net vorig jaar al met een proefproject dat deze zomer wordt voortgezet in de gemeente.

Ook dit jaar gaat het opnieuw om een tijdelijk project waarvoor strikte voorwaarden zijn bepaald. Zo moet het huisvuil steeds in correcte bordeaux huisvuilzakken worden aangeleverd. Om geurhinder te voorkomen, zullen de huisvuilzakken ook tijdelijk in een gesloten en lekdichte container op het recyclagepark worden opgeslagen. Daarnaast moet de gebrachte hoeveelheid huisvuil correct geregistreerd worden. Inwoners van Heusden-Zolder die huisvuil naar het recyclagepark willen brengen, zullen dit bij aankomst moeten aanduiden op de zuil en - indien men een andere te betalen fractie bijheeft - een aparte ronde moeten rijden op het park zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd kunnen worden.