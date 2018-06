Vlaming haalt verkeersinfo via radio, gps en verkeersapps in opmars

Radio blijft de meest gekende en gebruikte bron voor verkeersinformatie, maar de Vlaming combineert steeds meer verschillende kanalen voor verkeersinformatie. Dat blijkt uit onderzoek van de VRT, gebaseerd op een steekproef bij 1.500 Vlamingen, zo meldt de openbare omroep vrijdag.

Volgens het onderzoek haalt 85 procent van de Vlamingen de verkeersinformatie bij de radio. In alle leeftijdsgroepen blijft radio de meest gekende en gebruikte bron voor verkeersinformatie. Andere bronnen kennen wel een sterke groei: in 2015 gebruikte slechts 5 procent van de weggebruikers regelmatig een verkeersapp, vandaag is dat al 28 procent.

Vlamingen combineren ook steeds vaker verschillende kanalen. Zo wordt radio ervaren als een heel betrouwbare en volledige bron voor verkeersinformatie. Tachtig procent van de Vlamingen die radio gebruiken als bron van verkeersinformatie, is tevreden over de bulletins op VRT-radio. Apps scoren op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, ze zijn up-to-date en leveren informatie op maat, maar doen het minder op het vlak van betrouwbaarheid.

Als men maar één bron zou mogen gebruiken, antwoordt 53 procent van de Vlamingen radio, 11 procent geeft de voorkeur aan een gps-toestel, 8 procent aan verkeersapps en 9 procent gaat voor andere kaartapplicaties (zoals maps). Een kleine 20 procent informeert zich liever, vooraf, via tv of het internet thuis. Opvallend: vier op de tien VRT-radioluisteraars zouden ook graag meer informatie willen over fietsaccommodatie en het openbaar vervoer.