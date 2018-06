Vanochtend code oranje voor onweer boven Limburg

Brussel - Ook vanochtend kan het weer stevig onweren boven onze provincie. Het KMI waarschuwt voor regen- en onweersbuien die lokaal hevig kunnen zijn. Voor onze provincie geldt code oranje.

Vrijdag begint de dag in onze provincie met regen- en onweersbuien die lokaal hevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met hagel, lokaal zware windstoten en veel neerslag op korte tijd. Elders in het land komt het pas in de namiddag of vooravond tot lokaal onweer. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Dat bericht het KMI.

Vrijdagavond vallen er vooral in de oostelijke landshelft nog enige tijd regen- en onweersbuien. Later vannacht wordt het dan overal droog maar trekt de hemel mogelijk op de meeste plaatsen dicht met laaghangende bewolking. De minima liggen tussen 12 en 15 graden.

Zaterdag krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, wolkenvelden en mooie opklaringen. In de namiddag neemt de kans op een buitje toe, maar in veel streken blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Zondagvoormiddag is het overwegend droog met zon. In de namiddag en ‘s avonds neemt in het binnenland de kans op enkele buitjes toe. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.

Van maandag tot donderdag blijft het licht wisselvallig en wisselen (soms brede) opklaringen en wolkenvelden af. Soms kan er al eens een bui vallen maar het is meestal droog. De kans op (onweerachtige) buien lijkt het grootst in de zuidelijke helft van het land. De maxima in het centrum liggen aanvankelijk rond 24 graden, maar stijgen tegen midden volgende week richting 26 of 27 graden.