Nederlandse robots die abortuspillen uitdeelden in beslag genomen

Volgens Rebecca Gomperts, oprichter van Women on Waves, was de actie niet illegaal, omdat de robots vanuit Nederland werden bestuurd. Ze zegt dat drie vrouwen de pillen hebben geslikt.

Noord-Ierland (deel van het Verenigd Koninkrijk) kent strikte anti-abortusregels. De zwangerschap stopzetten mag daar alleen als het leven van de vrouw op het spel staat, en op illegale abortus staat levenslang.

Sinds buurland Ierland afgelopen vrijdag in een referendum voor legalisering van zwangerschapsafbreking stemde, gaan ook in Noord-Ierland stemmen op om het beleid te versoepelen.

Tomorrow, abortion robots will deliver abortion pills to women in Belfast. Together with @abortionpil and @RosaWomen in Northern Ireland, we'd like to call attention to the restrictive abortion laws and the prosecution of women in the country. #AbortionRobot #Bus4Choice pic.twitter.com/yOeqcKSEwI