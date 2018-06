Renault F1-team heeft interesse in Stoffel Vandoorne

Renault heeft bij monde van Renault Sport F1-baas Cyril Abiteboul voor het eerst openlijk toegegeven dat het Stoffel Vandoorne op de shortlist heeft staan als mogelijke rijder in de toekomst.

Momenteel vormen Nico Hulkenberg en Carlos Sainz het rijdersduo bij het Renault Sport F1-team. Sainz ligt echter nog steeds onder contract bij Red Bull en de kans bestaat dan ook dat Sainz ooit voor Red Bull Racing zal rijden.

Daniel Ricciardo zijn contract bij Red Bull loopt eind dit seizoen af en indien de Australiër zou besluiten om Red Bull te verlaten is de kans groot dat Carlos Sainz in 2019 opnieuw de teamgenoot van Max Verstappen wordt, deze keer dan bij Red Bull Racing in plaats van Toro Rosso.

Renault zou dan op zoek moeten naar een vervanger voor Sainz en dan komt Stoffel Vandoorne overduidelijk in beeld bij Renault.

"Zeg niet dat Stoffel naar Renault komt want dat is absoluut niet het geval," vertelde Cyril Abiteboul tegen 'La Derniere Heure'. "Het is echter een rijder waar we naar kijken. Wanneer we onze mogelijkheden bekijken, dan neem ik Vandoorne zeker en vast mee in overweging."

Eerder deze week liet Stoffel Vandoorne tegenover 'Sporza' nog verstaan dat het zijn intentie is om ook volgend jaar voor McLaren te rijden. Vandoorne kwam de voorbije weken echter steeds meer onder druk te staan in diverse media en dan specifiek de Engelse media die graag Lando Norris bij McLaren willen zien racen. Volgens Cyril Abiteboul presteert Vandoorne echter niet zo slecht als dat sommige media suggereren en die steeds de vergelijking met Alonso maken.

"Ik denk dat zijn situatie redelijk moeilijk is. Ik weet niet alles, maar soms kan een nieuwe omgeving een rijder 'zuurstof' geven en hem laten terugvechten," aldus Abiteboul. "Hij was erg snel, getalenteerd en consistent in al zijn lagere raceklassen waarin hij reed. Er is geen reden waarom dat zou verdwijnen."

"Wanneer je echter naast Fernando rijdt dan is het gecompliceerd, zeker gezien de omstandigheden waarin McLaren al enkele jaren verkeert."

"Hij is echter een erg getalenteerde rijder waarnaar we in de toekomst kunnen kijken, afhankelijk van hoe de situatie evolueert," besloot Abiteboul.

