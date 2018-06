De Wever: “Beste Elio, u bent niet de oplossing voor het probleem. U bent het probleem”

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert scherp op de kritiek van zijn PS-collega Elio Di Rupo begin deze week op VRT NWS en in Le Soir op zijn uitspraak dat ook de ouders van de kleine Mawda een verantwoordelijkheid dragen. “Dat zijn verschrikkelijk onmenselijke uitspraken”, vond Di Rupo. In een brief aan de PS-voorzitter wijst De Wever naar het mislukte beleid van de regeringen met de PS. “Beste Elio, u bent niet de oplossing voor het probleem. U bent het probleem”, schrijft hij.

De Wever stelt dat hij Di Rupo als mens steeds een warm hart toegedragen heeft, “maar blijkbaar is het voor u nu duidelijk hoe verdorven en onmenselijk ikzelf en mijn partij wel niet zijn”. “De dood van Mawda is een onbeschrijfelijke tragedie. Geen enkel mens – in Vlaanderen, Wallonië noch Brussel – blijft daar onbewogen bij. Er is geen verdriet zo onpeilbaar als de dood van een kind”, aldus de N-VA-voorzitter. “Ik wil niemand ontmenselijken. Niet de ouders, die het ergste doorstaan wat een vader en moeder kunnen overkomen, maar evenmin de politieman die zal moeten leren leven met een ondraaglijke last.”

Di Rupo is volgens hem niet goed geplaatst om hem te bekritiseren. De Wever geeft daarvoor een opsomming van een aantal maatregelen onder PS-beleid: de snel-Belgwet waardoor honderdduizenden mensen de Belgische nationaliteit kregen zonder de minste inspanning, de “ongeziene asielcrisis” die in 2000-2001 door paars-groen uitgelokt werd door iedere asielzoeker 1.000 euro steun te beloven, en de “ongelimiteerde” gezinshereniging.

“Jarenlang voerde de PS hier de facto een opengrenzenbeleid en het resultaat zien we in onze grootsteden. Er heeft zich een onderklasse gevormd van verpauperde nieuwkomers die de taal en cultuur niet kennen en geen aansluiting vinden met een hoogtechnologische arbeidsmarkt”, aldus De Wever, die wijst op de gevolgen voor de gerechtelijke en veiligheidsdiensten. En die veiligheidsdiensten moesten dan nog besparing na besparing slikken.

“En nog steeds weigert u de desastreuze realiteit van uw mislukt beleid in te zien”, haalt hij uit. “Als beleidsmakers hebben we de verantwoordelijkheid om tragedies zoals die van Mawda te voorkomen. En dat kunnen we alleen als we terug de controle heroveren over onze grenzen”, besluit Bart De Wever, voor wie de opvang van vluchtelingen in centra aan de buitengrenzen van Europa moet gebeuren.