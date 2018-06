Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée -

Benjamin Herman (31) was in de gevangenis de boodschappenjongen van een groep geradicaliseerde gevangenen. Dat staat in het rapport dat vorige week nog werd opgemaakt in de gevangenis van Marche-en-Famenne. Hij had daarbij contact met minstens twee mannen, die betrokken waren bij de aanslagen van Parijs en Brussel.