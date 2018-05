Trump vuurt eerste salvo in handelsoorlog met Europa

WashingtonVandaag beginnen de Verenigde Staten met het heffen van invoertol op staal en aluminium uit de Europese Unie, Canada en Mexico. De tijdelijke uitzonderingen – recent nog verlengd met een maand – verliepen om middernacht. Daarmee vuren de VS het eerste salvo in wat steeds meer een wereldwijde handelsoorlog dreigt te worden. De EU maar ook Mexico en Canada antwoordden gisteren prompt met tegenmaatregelen in de vorm van heffingen op Amerikaanse producten.