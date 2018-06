Een barst in de pols, een whiplash in de nek, een ontwrichte schouder... Jeremy Van Horebeek, die op de top drie mikte, heeft dit jaar veel weg van een crashtestdummie. De wet van Murphy blijft de Perenaar achtervolgen. Deze week stak hij ook nog eens ziek in bed. “De tegenslag mag nu wel stoppen”, zegt Jerre. “Maar ik kom terug! Sterker dan voorheen.”