“Volgend seizoen is mijn laatste”

Anders Kristiansson is sinds woensdag weer even terug op Maaseikse bodem. De Zweed, die Noliko tussen 1992 en 2006 naar ongekende successen loodste, is vanavond te gast op het concert ‘The Rolling Stones in Symphony’, georganiseerd door Noliko Maaseik. Voor ons de ideale gelegenheid om te kijken hoe het gaat met de inmiddels 69-jarige volleyballegende, die onlangs nog mocht toetreden tot de International Volleyball Hall of Fame.