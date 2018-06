Filmmaker Jan Verheyen moet zijn plannen voor de opnames van de film ‘De Collega’s 2.0’ helemaal overhoop halen. Dat is het gevolg van de brand die in de nacht van dinsdag op woensdag de skichalet in Genk tot as herleidde. De chalet was één van de locaties waar komende week woensdag opnames zouden plaatsvinden.