Mei 2018 breekt alle records

HASSELTDe broeierige maand mei breekt records. Met gemiddeld 23,2 graden in Kleine Brogel beleefden we in Limburg de warmste meimaand uit. Door het uitzonderlijke zomerweer draaiden ook de horeca en de openluchtzwembaden overuren. “Onze drankenhandelaars hebben in mei tot 30 procent meer geleverd aan de cafés en restaurants in vergelijking met vorig jaar”, zegt Filip Sevens van Prik&Tik in Lommel, dat 115 drankenhandels over heel Vlaanderen bevoorraadt. Ook De Potter, een keten met vijf ijssalons over heel Limburg, haalde 20 procent meer omzet dan tijdens een normale meimaand. “Ons jaar is al voor een deel gemaakt”, zegt zaakvoerder Jochen Neyens.