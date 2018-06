Standard licht de optie tot koop in het huurcontract van Mehdi Carcela. De club neemt hem over van het Spaanse Granada voor zo’n 2,5 miljoen euro. De 28-jarige Marokkaanse aanvaller ligt nu tot 2021 onder contract aan de boorden van de Maas. “Iedereen is een supporter van Carcela”, verwoordt clubicoon Wilfried Van Moer de stem van het Luikse publiek.