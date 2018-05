HASSELTHoe zit het met de vertegenwoordiging van etnische minderheden in onze gemeenteraden? Onze correspondenten hebben in alle 44 Limburgse gemeenten de raadsleden van buitenlandse origine opgelijst. Op basis daarvan heeft professor Johan Ackaert (Universiteit Hasselt) een index opgesteld: 100% is goed, 0% is slecht. Van de 44 Limburgse gemeenten zijn er amper 11 met een raadslid of schepen van buitenlandse origine. Beringen is de gemeente met de meeste mandatarissen van buiten de EU. Houthalen-Helchteren volgt met 70% voor de niet-EU’ers en met 43% voor de Europeanen.