“Stop campagnepraat over Limburgse frontvorming”

Brussel“Als de verkiezingen in aantocht zijn, komen de traditionele partijen steeds weer met een pleidooi over Limburgse frontvorming. Dat is nu niet anders. Ze doen dit enkel om de bestuursmacht te verdelen en de N-VA te jennen, want na de verkiezingen is er van die frontvorming in Brussel geen sprake meer.” Dat zegt Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen). Terwijl Theo Francken (N-VA) gisteren opnieuw de afschaffing van de provincies vroeg, pleit Danen voor een brede en volgehouden Limburgse frontvorming, zeker in Brussel.