Mijnwater kan nieuwe wijk verwarmen in Winterslag

GENKDe ondergelopen gangen van de steenkoolmijnen van Winterslag en Waterschei kunnen rechtstreeks gebruikt worden als warmtebron om woningen of kantoorgebouwen te verwarmen. In Winterslag zijn er plannen om een nieuwe woonwijk met honderd huizen te verwarmen met mijnwater, en in Waterschei willen ze hetzelfde doen met de nieuwe gebouwen van Thor Park. In Sledderlo zou industrie- en kanaalwater zorgen voor de verwarming van driehonderd huizen. Dat is gezegd tijdens de opening van het tweede onderzoeksgebouw van EnergyVille.