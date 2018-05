Cipiers getuigen over radicalisering gedetineerden: “Ken er minstens tien die bereid zijn om een aanslag te plegen”

Benjamin Herman, de dader van de aanslag in Luik, radicaliseerde in de gevangenis. En hij is lang niet de enige, zo getuigen enkele cipiers aan RTL Info. “Ik ben ervan overtuigd dat 100 procent van de toekomstige terroristen nu in de gevangenis zitten”, luidt het. “Ik ken er minstens tien die bereid zijn om een aanslag te plegen.”

Onze gevangenissen lijken de bakermat van de jihad te zijn, schrijft RTL Info. De huidige situatie is zelfs zo verontrustend dat enkele cipiers getuigen over de verregaande radicalisering onder de gedetineerden. “Indoctrinatie is een bewuste strategie geworden van islamisten”, zo luidt het. “Zo weten ze de gevangenissen te overheersen.”

“Eén gedetineerde hebben we echt gehersenspoeld zien worden. Het ging om een dronkaard, geen terrorist. Maar er werd maandenlang op hem ingewerkt. Ze dwongen hem om te handelen”, aldus een bewaker.

De gevangenen die voor de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) gingen vechten, worden onder de geradicaliseerde gedetineerden beschouwd als helden. "De teruggekeerde Syriëstrijders pochen over hun misdaden en over het aantal doden dat ze op hun geweten hebben.”

Daarom trekken de cipiers nu aan de alarmbel. “Radicalen die andere gevangenen, Belgen, proberen te bekeren, ze zijn overal. Ik zie niet in hoe de Belgische regering dit probleem kan oplossen.”