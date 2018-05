Bocholt -

De politie Carma voert een onderzoek naar de oorzaak van de hevige brand, afgelopen nacht in Reppel in Bocholt. Daar zijn 3 grote loodsen van een bedrijventerrein langs de Grote Baan in vlammen opgegaan. Het gerechtelijk labo en een branddeskundige kwamen ter plaatse. De brandweer van Bree moest vandaag terugkeren omdat het vuur terug opflakkerde. Even was er asbestalarm, maar er was geen gevaar voor de omwonenden. Zo verzekert burgemeester Stijn Van Baelen.