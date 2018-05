Van der Poel wordt ondanks polsblessure tweede in proloog Boucles de la Mayenne

Mathieu van der Poel is donderdag in de proloog van de Franse rittenkoers Boucles de la Mayenne (2.1) op de tweede plaats gëindigd. Enkel de Fransman Dorian Godon (Cofidis) legde de 4,5 kilometer met start en aankomst in Laval sneller af dan de Nederlandse titelverdediger.

Afgelopen weekend kwam de 23-jarige Van der Poel zwaar ten val in de wereldbekermanche mountainbiken in Nove Mesto in Tsjechië. De Nederlander moest daar met een gehavende pols de handdoek gooien. Twee weken eerder was hij tijdens de MTB-marathon in het Spaanse Logrono ook al lelijk ten val gekomen. Daarbij liep hij een barst op in het handwortelbeentje.

Van der Poel mocht twee weken lang niet mountainbiken, maar stond met een schroefje in de pols wel aan de start van de twaalfde editie van de Boucles de la Mayenne.

Met nog drie ritten in lijn op het menu telt Van der Poel 9 seconden achterstand op de 22-jarige Godon. Beste Belg was Eli Iserbyt (Marlux-Bingoal) op de zesde plaats. Tom Meeusen (Corendon-Circus) klokte de negentiende tijd.