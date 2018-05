Giuseppe Conte mag opnieuw regering vormen in Italië

Giuseppe Conte heeft van president Sergio Mattarella opnieuw de opdracht gekregen om een nieuwe regering te vormen, en hij heeft die opdracht aanvaard. Dat is donderdagavond bekendgemaakt nadat Conte bij de president was langsgegaan. Eerder op de dag hadden de populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega Nord aangekondigd een akkoord te hebben over de samenstelling van de regering. Die nieuwe regering wordt morgen/vrijdag, om 16 uur, ingezworen.