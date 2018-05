Nog geen akkoord tussen Oosterzonen en oud-bestuur van SK Lierse

Lier - Er moet donderdagavond geen witte rook verwacht worden in de onderhandelingen tussen amateurclub Oosterzonen en het oude bestuur van het teloorgegane SK Lierse. Dat zei Stefan Van Lommel, voorzitter van Oosterzonen, aan Belga. Intussen bekrachtigden Lyra en supportersvereniging Lierse Voor Altijd wel hun ‘huwelijk’ met een wijziging van de clubstatuten van Lyra.

“De gesprekken zijn volop gaande, maar een akkoord zal er vanavond/donderdagavond niet zijn. We zijn wel niet van plan te lanterfanten en verwachten snel rond te zijn”, aldus Van Lommel, die ontkent dat er zo een deadline wordt gemist. “Lierse Voor Altijd is afgekomen met die deadline van 1 juni, maar dat klopt niet. We hebben dat gecheckt bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).”

Artikel B303.13 van het bondsreglement stipuleert dat een naamswijziging alleen maar in werking treedt als de aanvraag voor 1 juni overgemaakt wordt. Of dat de oprichting van een nieuw SK Lierse op het Lisp in de weg staat, is niet duidelijk.

Intussen werd de samenwerking tussen voetbalclub Lyra en Lierse Voor Altijd opnieuw wat concreter. Woensdagavond keurden de 29 bestuurders van Lyra unaniem een statuutwijziging goed over de naamverandering en de verankering van supportersparticipatie. “K. Lyra TSV gaat vol voor de verdere uitrol van het stads- en regioproject K. Lyra-Lierse S.K”, communiceerde de club donderdag. De Lierse club blijft wel spelen in Berlaar. Een terugkeer naar Lier staat hoog op de agenda, maar is momenteel niet mogelijk “gegeven de juridische onduidelijkheid en financiële adders onder het gras van het enige bestaande stadion in Lier (het Lisp)”.