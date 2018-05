Eén dag na de GP van Monaco brachten wij een exclusief bezoek aan het Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Over een maandje keert de F1 hier terug naar 28 jaar afwezigheid, en de werken zijn nog volop aan de gang.

Stéphane Clair, de CEO van het circuit in het hinterland van Marseille, neemt ons mee in een Audi R8 V10 en toonde een glimp van wat Verstappen en co te wachten staat bij de retour van de GP van Frankrijk op zondag 24 juni.