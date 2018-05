Frank Deboosere vindt hagelkanonnen luid, duur en compleet zinloos: "Idee dat schokgolf op de grond invloed heeft op hagel in de lucht is absurd"

Hasselt / Genk -

In Genk en voor een stuk ook in Zutendaal en Diepenbeek werden afgelopen nacht mensen uit hun slaap gehouden door een hagelkanon. Ondanks het succes van die hagelkanonnen bij fruittelers en autohandelaars ontbreekt nog altijd ook maar enig wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan. “Het idee dat we vanop de grond de ontwikkeling van hagel in een onweerswolk kunnen beïnvloeden, is eigenlijk te gek voor woorden”, stelt VRT-weerman Frank Deboosere.