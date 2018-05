Hasselt - Het gebeurt niet vaak dat een school mee de uitvaart verzorgt van één van zijn personeelsleden, maar toen René Lipkens overleed, kon en wilde het KTA2 in Hasselt niet anders. René was een stuk van de school en omgekeerd – als opvoeder drukte hij er een stempel op vele levens.

‘Zonder jou is er zo’n leegte’, meldt zijn overlijdensbericht, en dat is voor één keer in deze rubriek een understatement van jewelste. René Lipkens liet anderhalve ...