Nederland laat vluchtelingen les volgen in Maasmechelen: "Vlaams onderwijs is goedkoper en beter"

Maasmechelen - De Nederlands-Limburgse gemeente Stein legt sinds januari dagelijks busvervoer in om vluchtelingen naar de taalles in Maasmechelen te brengen. Zo konden al 44 vluchtelingen een cursus Nederlands Tweede Taal (NT2) starten in het opleidingscentrum Qrios. Stein doet dat, omdat het onderwijs in Vlaanderen kwalitatief beter en door subsidiëring tien keer goedkoper is. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat mensen uit Nederland hier perfect onderwijs mogen en kunnen volgen.

Volgens de gemeente Stein, die net over de Maas grenst aan Maasmechelen, ontstond het idee om bussen in te leggen na een gesprek met een erkende vluchteling. “Die was op eigen houtje een cursus ...