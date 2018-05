Roeselare vist rechtsachter Andrei Camargo van Lierse op

Roeselare - KSV Roeselare neemt Andrei da Silva Camargo transfervrij over van het failliete SK Lierse, zo maakten de West-Vlamingen donderdag bekend. De Braziliaanse rechtsachter tekende op Schiervelde een contract voor twee seizoenen met een optie op een extra jaar.

Na een aantal jaren in Tsjechië streek Andrei Camargo in 2010 neer in België. Hij speelde achtereenvolgens voor Tubeke, Rebecq en Bergen. Sinds 2015 vertoeft de intussen dertigjarige Braziliaan in de Proximus League bij Tubeke, Lierse en nu Roeselare. Voor de Pallieters scoorde Andrei Camargo afgelopen seizoen drie keer in 21 wedstrijden. Hij gaf ook twee assists.

Nog op donderdag nam KSV Roeselare afscheid van de Franse middenvelders Mikael Seoudi en Lilian Bochet, die bij amateurclub Olympic Charleroi tekenden.