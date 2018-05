De fysieke overmacht van de Williams-zussen in één iconisch beeld gevat: tennisreuzen tegen kleine duimpjes

Het vrouwentennis wordt al jaren gedomineerd door Serena Williams, ook al nam ze de voorbije maanden een break door de geboorte van haar eerste kind. Ook zus Venus is al lang een vaste waarde op het vrouwencircuit. De Amerikaanse zussen maken het verschil door hun talent, maar ook door hun fysieke overmacht. Dat werd nogmaals geïllustreerd tijdens hun zege in de eerste ronde van het dubbelspel op Roland Garros.

Serena en Venus wonnen voor het eerst in twee jaar een dubbelwedstrijd. Dat deden ze door het veertiende reekshoofd te verslaan, het duo Shuko Aoyama-Miyu Kato. De Japanse meisjes moesten het dus vooral fysiek afleggen tegen het Amerikaanse duo, ook al wonnen ze de eerste set met 6-4. In de tweede en derde moesten ze de duimen leggen met 6-4 en 6-1.

Daarna volgde uiteraard een handdruk en dat leverde een opmerkelijk beeld op. Het verschil tussen de grote, stevige Serena en Venus en de kleine, frêle Shuko en Miyu is enorm...

I'm cryingggg look at the size difference between Venus/Serena and their opponents pic.twitter.com/d4kgkKH28L