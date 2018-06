In stijl op het strand en aan het zwembad: vijf badmodetrends voor deze zomer

De vakantie lonkt, de koffers staan misschien al open, maar je helemaal klaar om te vertrekken ben je nog niet zonder nieuwe bikini of badpak. De vijf trends voor deze zomer op een rij.

Sportief

Wil je vooral zwemmen in plaats van zonnen in je bikini of badpak, ga dan gerust voor een sportief exemplaar. Pluspunten voor een hoog uitgesneden badpak in het rood dat knipoogt naar ‘Baywatch’.

Model: Banana Moon - 70 euro / O’Neill - 59,99 euro / Calvin Klein via Zalando - 94,90/ Tommy Hilfiger: 94,80 euro / Mango - 39,99 euro

Met streepjes

Een klassieker: kies je voor fijne streepjes, dan krijg je een schattig resultaat. Of experimenteer eens met brede strepen of lijnen in verschillende richtingen voor een geometrische toets aan je beach look.

Guess - 59 euro / Calzedonia - 60 euro / Zara - 29,95 euro / H&M - 30,98 euro / Model: Hunkemöller - 45,98 euro

Exotisch

Bloemen en planten zijn in, van een exotisch allooi welteverstaan. Van een print van een gatenplant tot palmbomen op je bikini: alles kan, zo lang het er maar tropisch uitziet. Combineer eventueel met een kaftan in bijpassende kleur om de look compleet te maken.

Model: Guess - 98 euro / Hema - 17,50 euro / Damart - 59,99 euro / Calzedonia - 59 euro / La Redoute - 42,98 euro

Goed geknoopt

De zeemansknoop - al dan niet functioneel - is terug van nooit weggeweest. Knoop goed dicht voor stevigheid, iets losser voor een sensueel effect in je ligstoel. Eén ding is zeker: op welke boot je ook zit, je bent in helemaal in thema en dus de ster aan boord.

Hunkemöller - 59,95 euro / Jungle Society - 170 euro / & Other Stories - 49 uero / Marie-Jo - 128,90 euro / Model: Zara - 39,95 euro

Lieflijk

Mag het braaf zijn? Denk dan aan ruches, polkadots, broderie en kant. Liefst niet te braaf? Niemand die zegt dat je jouw ondeugende kant niet mag beklemtonen . Met een pittige luipaardprint, bijvoorbeeld.