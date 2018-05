Ammoniak vrijgekomen op bedrijventerrein in Geleen: ademhalingsproblemen bij medewerkers

Verschillende medewerkers van het bedrijventerrein Chemelot in Nederlands-Limburg hebben ademhalingsproblemen nadat uit een schoorsteen van de melaninefabriek ammoniak vrij is gekomen. Rond 16.30 uur was het ammoniakprobleem opgelost.

Het incident gebeurde rond 15.30 uur op de Kerenshofweg in Geleen op het noordelijk deel van het industrieterrein. Ambulance en brandweer sloegen groot alarm. De bedrijfsbrandweer probeerde de situatie meteen onder controle te brengen, zo meldde Chemelot.

Ademhaling

De ammoniakdamp sloeg neer op het terrein. Medewerkers die aan het werk waren bij een naastgelegen fabriek kregen te maken met ademhalingsproblemen. Eén van hen is overgebracht naar het ziekenhuis., de rest kon ter plaatse behandeld worden.

De bedrijfsbrandweer kwam ter plaatse om het incident te bestrijden. Hierbij zijn waterschermen ingezet om verspreiding te voorkomen. Die bleken effectief: even na 16.30 uur werd in de omgeving geen ammoniak meer waargenomen. Niet veel later kwam het bericht dat de melaminefabriek weer stabiel in bedrijf was. De brandweer en meetploegen van Chemelot blijven wel nog ter plaatse uit voorzorg.