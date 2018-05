Eerstejaars b-stroom Sint-Martinusscholen ruimen zwerfvuil aan schoolgebouw op

Herk-de-Stad - De plastic soep kreeg in de maand mei veel aandacht in de media. Voor de leerkrachten Techniek en Maatschappelijke vorming van de Sint-Martinusscholen een uitgelezen kans om de thema’s recycleren, sorteren en duurzaamheid te introduceren bij de eerstejaars b-stroom.

Vertrekkende van vragen als wat is plastic precies, wie of wat heeft er last van de plastic soep in de oceaa en hoe zorgen we ervoor dat toekomstige bewoners geen last hebben van ons afval, bekenden de leerlingen schoorvoetend dat ze ook al wel eens een plastic flesje of folie op de grond gooien. En dus werd beslist de handen uit de mouwen te steken, zodat de lessenreeks geen dode letter bleef. Onder het motto 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf' (Gandhi) en met handschoenen en een afvalemmer ruimden ze het zwerfvuil in de directe schoolomgeving op. In de toekomst zullen ze afval netjes in de afvalbak deponeren. Hopelijk doen medeleerlingen, leerkrachten en bezoekers hetzelfde.