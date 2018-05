Vierdejaars Sint-Martinusscholen op taalexcursie Frans naar Lille

Herk-de-Stad - Vijftig leerlingen en leerkrachten van 4 Handel, Handel-talen, Kantoor en Toerisme maakten zopas een vakoverschrijdende tweedaagse uitstap voor de vakken Frans, Toegepaste economie en Administratie.

Op de heenweg werd halt gehouden voor een bezoek aan de distributieafdeling van Duracell Aarschot. ’s Middags bezochten de leerlingen Toerisme onder leiding van een gids de Archéosite in Aubechies-Beloeil. De andere leerlingen hielden een speed date met Franstalige leeftijdsgenoten van de secundaire school CESP in de Henegouwse stad Leuze-en-Hainault. Dit contact met Waalse leerlingen is een uitstekende gelegenheid om spreekangst in de klas om te buigen naar spreekdurf.

Na aankomst in Lille verkenden de leerlingen via originele opdrachten de stad en oefenden ze zo met de lokale bevolking hun Frans. Ook bij het inchecken in de jeugdherberg moesten de leerlingen uit hun schulp komen en een gesprek met de baliebediende aangaan. De avond werd afgesloten met een film, maar niet voordat de leerlingen naar hun Waalse leeftijdsgenoten een dankmailtje gestuurd hadden.

De tweede dag werden de Incontournables de Lille bezocht. In kleine groepen waarbij de leerlingen door hun medeleerlingen gegidst werden, vernamen ze meer over de bezienswaardigheden van de stad. Dankzij de voorbereidingen in de klas verliep dit erg vlot. In de vrije lunchpauze ten slotte konden ze van lokale specialiteiten proeven.