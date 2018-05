Autobestuurder ramt vijf geparkeerde wagens in Brussel en beschuldigt zijn “zelfrijdende” Tesla

Een Tesla heeft dinsdag in het Brusselse Sint-Gillis vijf geparkeerde wagens aangereden. Volgens de bestuurder begon zijn wagen “uit eigen beweging” te rijden, maar Tesla laat na een intern onderzoek weten dat de bestuurder wel degelijk zelf achter het stuur zat.

De bewoners van de Bosniëstraat in Sint-Gillis schrokken dinsdagavond op toen een Tesla S vier wagens aanreed, recht tegenover het reclamebureau van de eigenaar. Vervolgens reed hij aan de overkant van de straat ook nog een Dacia Logan in de flank en ramde hij de gevel van een huis. Daarbij raakte niemand raakte gewond.

De politie kwam niet meteen ter plaatse: de bestuurder vulde eerst samen met de eigenaars van de aangereden wagens de verzekeringspapieren in, en riep daarbij volgens de krant La Capitale luidkeels dat hij “de rekening wel zou opsturen naar Tesla!”

Ook toen de politie even later toch ter plaatse kwam, claimde de man dat hij “niet in de wagen” zat, maar bezig was de poort van zijn reclamebureau te sluiten “toen de wagen, waarvan de motor al draaide, uit eigen beweging vooruit reed”.

Intern onderzoek Tesla

Die versie van de feiten lijkt weinig waarschijnlijk. Wagens van dat merk beschikken weliswaar over een ‘Autopilot’-optie’, die bestuurders toelaat om ‘semi-autonoom’ te rijden, maar die kan enkel ingeschakeld worden als de wagen sneller dan 30 kilometer per uur rijdt.

Ook een scenario waarin de bestuurder simpelweg vergat de automatische versnellingsbak in neutraal of ‘park’ te zetten, lijkt weinig geloofwaardig: in de bestuurderszetel van elke Tesla zitten sensoren die controleren of er iemand achter het stuur zit. Zo niet, wordt de automatische versnellingsbak automatisch in de parkeerstand gezet.

Gevraagd naar een reactie, liet een woordvoerder van Tesla bovendien nog weten dat het bedrijf “de feiten van het ongeval heeft onderzocht, en kan bevestigen dat de bestuurder zelf zijn auto bestuurde, en dat ‘Autopilot’ niet was ingeschakeld.”

Ondertussen melden verschillende getuigen ook dat de man wel degelijk in de wagen zat, en in eerste instantie zei dat hij een probleem had met het gas- en rempedaal. De bestuurder van de wagen was onbereikbaar voor commentaar.