Dossevi trekt deur van Standard definitief achter zich dicht

Mathieu Dossevi (30) keert komend seizoen niet terug naar Standard. FC Metz besliste de aankoopoptie op de Frans-Togolese middenvelder te lichten en neemt hem definitief over, zo laten de Rouches donderdag weten.

“We bedanken Matthieu voor alles wat hij onze club heeft bijgebracht en wensen hem veel succes toe in het verdere verloop van zijn profcarrière”, luidt het.

Dossevi stapte in augustus 2017 op huurbasis van Standard over naar Metz. Hij was er in 30 competitieduels goed voor een goal en elf assists. Metz beëindigde de competitie als twintigste en laatste en degradeerde zo naar de Ligue 2.

Dossevi streek in september 2015 neer in Luik, waarna hij er al snel uitgroeide tot vaste waarde. Met de Rouches won de Togolese international in 2016 de Beker van België.