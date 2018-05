Wat hebben we geleerd na ‘Mei Plastic Vrij’: “Fantastisch, maar nog veel werk aan de winkel”

Mei is voorbij en dus lopen ook Mei Plastic Vrij en Afvalvrij Mei op z’n einde. Twee bewustwordingscampagnes rond afval, die met minstens 60.000 deelnemers een groot succes waren. Maar de strijd tegen plastic is nog lang niet gestreden. Zo vindt zaterdag Plastic Attack plaats in Hasselt, Genk en Lommel. Wellicht komt er ook een tweede editie van Mei Plastic Vrij.

Een maand lang met minder plastic en bij uitbreiding minder afval door het leven gaan: dat was het opzet van beide campagnes. “Mei Plastic vrij is een begrip geworden, het ging over de tongen”, reageert ...